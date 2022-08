LIVE Moto3 | GP Austria 2022 in DIRETTA | Migno passa in Q2 | tra poco la lotta per la pole

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 La classifica della Q1: 1 24 T. SUZUKI 1:41.977 2 6 R. YAMANAKA +0.031 3 66 J. KELSO +0.216 4 16 A.+0.263 5 48 I. ORTOLÁ +0.313 6 72 T. FURUSATO +0.325 7 43 X. ARTIGAS +0.376 8 31 A. FERNANDEZ +0.533 9 20 L. FELLON +0.772 10 99 C. TATAY +0.894 12.51 Kelso eno! Yamanaka e Suzuki sono gli altri due atleti che strappano un pass per la Q2. 12.50 Bandiera a scacchi! Suzuki torna al top in 1.41.977. Attenzione ache non riesce are il turno! Il romagnolo continua a faticare nel corso dell’ultimo giro utile. 12.48 Furusato precedee Suzuki. La classifica è in continua ...