Lecce | colpo a sorpresa | in arrivo Umtiti in prestito dal Barcellona

Si profila un clamoroso colpo di calciomercato in casa Lecce. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dagli esperti del settore, il club di Sticchi Damiani avrebbe quasi raggiunto un accordo con il Barcellona per il prestito di Samuel Umtiti, il difensore centrale campione del mondo nel 2018 con la Francia che però nella scorsa stagione ha giocato soltanto una volta dopo annate da perno della difesa blaugrana. Rinforzo di grandissima esperienza per Baroni se la trattativa andrà in porto. SportFace.

