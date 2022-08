Le immagini di cosa resta di Pantelleria dopo l' incendio nel Parco

(Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Il rogo è spento. Tutti i focolai ancora attivi nell'isola disono stati spenti dai vigili del fuoco che hanno sorvolato l'area che tra mercoledì e giovedì è stata devastata dall'. Un elicottero dei Vigili del fuoco mostradei sessanta ettari di macchia mediterranea devastati dalle fiamme. Ledel sorvolo sono state diffuse via Twitter sul profilo ufficiale del Corpo. #, spenti tutti i fronti di fiamma che avevano interessato alcune zone dell'isola. Nella clip la ricognizione aerea effettuata dall'elicottero AW 139 del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Catania #18agosto pic.twitter.com/MRazmrfexC — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 18, 2022 Intanto la procura di Marsala ha aperto un'inchiesta, e in base al ...

