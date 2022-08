Juve, allenamento sotto gli occhi di Walter Samuel (Di sabato 20 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A si avvicina e la Juventus , al Training Center della Continassa, continua a lavorare per arrivare pronta alla sfida contro la Sampdoria , in programma nel posticipo di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 agosto 2022) La seconda giornata di Serie A si avvicina e lantus , al Training Center della Continassa, continua a lavorare per arrivare pronta alla sfida contro la Sampdoria , in programma nel posticipo di ...

MarcoGuidi13 : Niente primo allenamento stamattina per #Kostic, tornato ieri sera a Francoforte per sistemare il visto. Oggi pomer… - sportli26181512 : Juve, allenamento sotto gli occhi di Walter #Samuel: #Allegri ha posto l'accento sulla fase difensiva, in vista del… - junews24com : Allenamento Juve: -2 alla Sampdoria. Tutte le novità dalla Continassa - - junews24com : Allenamento Sampdoria verso la Juve: le novità per Giampaolo - ZZETA99200634 : Non ci vuole uno scienziato premio nobel per capire il problema infortuni: 5 giocatori con Lesione adduttore coscia… -

Juve, allenamento sotto gli occhi di Walter Samuel La seconda giornata di Serie A si avvicina e la Juventus , al Training Center della Continassa, continua a lavorare per arrivare pronta alla sfida contro la Sampdoria , in programma nel posticipo di ... Bonucci, Samp a rischio: è sfida tra Rugani e Gatti ... il capitano bianconero si è fermato in allenamento a causa di un affaticamento al flessore della ... Sullo stesso argomento Juventus Juve, cinque titolari in infermeria Con Bonucci ko, salirebbero a ... Corriere dello Sport Juve: al capitolo infortuni si aggiunge Bonucci Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Juve direzione Sampdoria: Samuel ospite di Allegri TORINO - Si avvicina il secondo appuntamento della Serie A per la Juve che sarà impegnata a aGenova contro ... Ospite di eccezione nell’allenamento odierno è stato Walter Samuel, assistente del ... La seconda giornata di Serie A si avvicina e la Juventus , al Training Center della Continassa, continua a lavorare per arrivare pronta alla sfida contro la Sampdoria , in programma nel posticipo di ...... il capitano bianconero si è fermato ina causa di un affaticamento al flessore della ... Sullo stesso argomento Juventus, cinque titolari in infermeria Con Bonucci ko, salirebbero a ... Juve, allenamento sotto gli occhi di Walter Samuel Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...TORINO - Si avvicina il secondo appuntamento della Serie A per la Juve che sarà impegnata a aGenova contro ... Ospite di eccezione nell’allenamento odierno è stato Walter Samuel, assistente del ...