Inter | Skriniar resta | Zhang chiude al PSG

MatteoBarzaghi : La proprietà dell’Inter, Steven Zhang, ha annunciato al managment che Milan Skriniar è fuori dal mercato. @SkySport #Skriniar - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | L'@Inter ha deciso di togliere #Skrinar dal mercato - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, SKRINIAR E' CONSIDERATO INCEDIBILE. STEVEN ZHANG LO HA COMUNICATO ALLA DIRIGENZA #SkySport… - Elpavo271267 : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #20agosto: 'Skriniar resta qui', 'Inter, tre sì', 'Dusan, ti faccio segnare così' ??? ht… - GoalItalia : Fine della telenovela Skriniar-PSG: 'no' dell'Inter all'ultima offerta parigina, via alla trattativa per il rinnovo… -

Non manca però chi lo prenderebbe senza protestare: "L'ha in campo Bastoni ,, Barella, Asllani, Lautaro e in panca Bellanova. Tutti presi tra i 18 e i 22. Se prendi Acerbi per ...L'chiude il mercato:rinnova e arriva Acerbi . L'accontenta Inzaghi: ora tocca al tecnico . L'e l'effetto San Siro: la carica dei 41.000 abbonamenti . L'chiude il ...L'Inter toglie definitivamente dal mercato Milan Skriniar: porta in faccia al PSG nell'ultimo incontro, parte la trattativa per il rinnovo.MILANO - « Skriniar è fuori dal mercato ». La decisione è di Steven Zhang, che ieri l’ha comunicata al resto della dirigenza nerazzurra, approfittando del fatto che erano tutti presenti a San Siro per ...