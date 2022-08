Il Trono di Spade | George R R Martin vorrebbe un universo in stile Marvel o Star Wars

(Di sabato 20 agosto 2022) Lo scrittoreR.R.ha svelato che, dopo Ildie House of the Dragon,uninR.R.spera nella nascita di uncinematografico e televisivo legato a Ildiin. Lo scrittore, intervistato dal Wall Street Journal, ha parlato della possibilità rispondendo alle domande relative allo sviluppo degli spinoff ispirati alla sua saga. L'autore della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco ha spiegato: "Quante serie vorrei che andassero in onda? Non ...

paolagalloni : @AssiaVonNeumann C’è la maratona trono di spade, non c’è tempo di pensare ad altro - andre_g0120 : @Il_Billa @fralittera @MarianoCasula @MartinoDesulo Fa molto Casa Bolton del trono di spade ?? - xmark75 : Con un titolo: «Il trono di 'spade'» ?? - SpettacoloMania : Arriva su @SkyItalia #TheHouseOfDragon il prequel de #IlTronoDiSpade. Abbiamo visto i primi episodi e vi raccontiam… - 3wonwoo : ODDIO NK SAPEVO CHE ERA LUI NEL TRONO DI SPADE VOGLJO MO -

George R. R. Martin spera nella nascita di un universo cinematografico e televisivo legato a Ildiin stile Marvel o Star Wars . Lo scrittore, intervistato dal Wall Street Journal , ha parlato della possibilità rispondendo alle domande relative allo sviluppo degli spinoff ispirati ...... spesi 100 milioni per la campagna marketing, al pari di un blockbuster LEGGI - Road to House of the Dragon: perché rivedere la sesta stagione de IldiLEGGI - House of the Dragon: ...Lo scrittore George R.R. Martin ha svelato che, dopo Il Trono di Spade e House of the Dragon, vorrebbe un universo in stile Marvel o Star Wars. George R.R. Martin spera nella nascita di un universo ci ...Siamo in un mondo governato dai Targaryen e all’inizio della nostra storia, re Jaehaerys I Targaryen ha preferito suo nipote Viserys Targaryen a Rhaenys Targaryen come erede al trono di spade, in ...