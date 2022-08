Il Pd salva La Regina, ma l’autore dei post antisemiti ci ripensa: “Non mi candido più” (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaele La Regina, l’autore di alcuni post antisemiti circolati in queste ore sui Social, non sarà in Parlamento nella prossima legislatura: il capolista Pd in Basilicata ha appena annunciato (alle ore 14) di avere rinunciato alla candidatura. Ora e data sono importanti con gli esponenti dem e vanno resi noti ai lettori, perché quelli del Pd ci ripensano in continuazione: chiedete a Monica Cirinnà e Alessia Morani che, sul balletto delle candidature, “accetto non accetto”, “anzi no, anzi sì”, hanno fatto impazzire i giornalisti. (e probabilmente anche Letta). LEGGI ANCHE Fiano perdona il candidato antisemita di Sesto ma se la prende col candidato di FdI che ricorda Acca Larenzia La toponomastica secondo Fiano: mai più vie ai "fascisti" Moro, Fanfani, Bocca, Lajolo e molti altri Colpo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaele Ladi alcunicircolati in queste ore sui Social, non sarà in Parlamento nella prossima legislatura: il capolista Pd in Basilicata ha appena annunciato (alle ore 14) di avere rinunciato alla candidatura. Ora e data sono importanti con gli esponenti dem e vanno resi noti ai lettori, perché quelli del Pd cino in continuazione: chiedete a Monica Cirinnà e Alessia Morani che, sul balletto delle candidature, “accetto non accetto”, “anzi no, anzi sì”, hanno fatto impazzire i giornalisti. (e probabilmente anche Letta). LEGGI ANCHE Fiano perdona il candidato antisemita di Sesto ma se la prende col candidato di FdI che ricorda Acca Larenzia La toponomastica secondo Fiano: mai più vie ai "fascisti" Moro, Fanfani, Bocca, Lajolo e molti altri Colpo di ...

