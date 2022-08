F1, Carlos Sainz non vuol gettare la spugna: “Tutto è ancora aperto nel Mondiale 2022” (Di sabato 20 agosto 2022) Non si vuol alzare bandiera bianca. Siamo nella pausa estiva del Mondiale 2022 di F1 e i piloti stanno cercando di ricaricare le pila in vista della ripresa. Il Circus tornerà in scena a Spa (Belgio) dal 26 al 28 agosto. La Ferrari si augura di non ripetere gli stessi errori commessi nella prima parte dell’annata. La scuderia di Maranello, infatti, non ha brillato dal punto di vista tattico nella gestione delle gare e la grande prestazione della vettura non è stata valorizzata come si sarebbe dovuto. A ciò vanno aggiunti anche alcuni sbagli dei piloti, ulteriormente fonte di rammarico. Alla fine della fiera, il pacchetto Red Bull-Max Verstappen ha saputo sfruttare Tutto questo, massimizzando quanto messo in pista, dopo che nei primi appuntamenti qualche problema di affidabilità c’era stato. Si ha voglia di voltare ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Non sialzare bandiera bianca. Siamo nella pausa estiva deldi F1 e i piloti stanno cercando di ricaricare le pila in vista della ripresa. Il Circus tornerà in scena a Spa (Belgio) dal 26 al 28 agosto. La Ferrari si augura di non ripetere gli stessi errori commessi nella prima parte dell’annata. La scuderia di Maranello, infatti, non ha brillato dal punto di vista tattico nella gestione delle gare e la grande prestazione della vettura non è stata valorizzata come si sarebbe dovuto. A ciò vanno aggiunti anche alcuni sbagli dei piloti, ulteriormente fonte di rammarico. Alla fine della fiera, il pacchetto Red Bull-Max Verstappen ha saputo sfruttarequesto, massimizzando quanto messo in pista, dopo che nei primi appuntamenti qualche problema di affidabilità c’era stato. Si ha voglia di voltare ...

jessica_zorzina : RT @Martathelast: Posso dire?! Mi manca da morire Charles Leclerc, Carlos Sainz, La Ferrari e le sue strategie di m3rd4?? non c’è la faccio… - muffvns : RT @Martathelast: Posso dire?! Mi manca da morire Charles Leclerc, Carlos Sainz, La Ferrari e le sue strategie di m3rd4?? non c’è la faccio… - Dany161828 : RT @Martathelast: Posso dire?! Mi manca da morire Charles Leclerc, Carlos Sainz, La Ferrari e le sue strategie di m3rd4?? non c’è la faccio… - _auriiiii : RT @Martathelast: Posso dire?! Mi manca da morire Charles Leclerc, Carlos Sainz, La Ferrari e le sue strategie di m3rd4?? non c’è la faccio… - assilemamore : RT @Martathelast: Posso dire?! Mi manca da morire Charles Leclerc, Carlos Sainz, La Ferrari e le sue strategie di m3rd4?? non c’è la faccio… -