Elezioni 2022, tensione in Forza Italia: non c’è intesa su liste (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Resta alta la tensione in casa Forza Italia, alle prese con le liste elettorali. I tempi sono strettissimi (lunedì alle 20 vanno depositate le candidature), ma fino ad ora non è bastata una maratona no stop, notte compresa per uscire dallo stallo e chiudere la partita. La trattativa prosegue a singhiozzi, tra stop and go e veleni. Ci sono malumori in Veneto, legati soprattutto alle scelte dei vertici del partito sulla griglia dei nomi, a cominciare dalla decisione di ‘dirottare’ nell’uninominale della Basilicata il presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Casellati, eletta nel 2018 in Veneto, circoscrizione 1. Nel collegio di Padova (ora Veneto 2 secondo le modifiche dovute al taglio del numero dei parlamentari) dovrebbe candidarsi la bolognese Annamaria Bernini, capogruppo al Senato azzurro. ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Resta alta lain casa, alle prese con leelettorali. I tempi sono strettissimi (lunedì alle 20 vanno depositate le candidature), ma fino ad ora non è bastata una maratona no stop, notte compresa per uscire dallo stallo e chiudere la partita. La trattativa prosegue a singhiozzi, tra stop and go e veleni. Ci sono malumori in Veneto, legati soprattutto alle scelte dei vertici del partito sulla griglia dei nomi, a cominciare dalla decisione di ‘dirottare’ nell’uninominale della Basilicata il presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Casellati, eletta nel 2018 in Veneto, circoscrizione 1. Nel collegio di Padova (ora Veneto 2 secondo le modifiche dovute al taglio del numero dei parlamentari) dovrebbe candidarsi la bolognese Annamaria Bernini, capogruppo al Senato azzurro. ...

