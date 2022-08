Demiral c’è, Zappacosta ok. Gasp: “Il Milan è un modello” (Di sabato 20 agosto 2022) Tornano Demiral e Zappacosta, il turco si candida per una maglia da titolare. Caso Malinovskyi? Gasperini ribadisce la stima nei confronti del giocatore e però aggiunge che “la squadra ora ha altre esigenze”, quindi si cambia. Alla vigilia della partita col Milan, Gasp elogia molto i campioni d’Italia: “Il Milan oggi è un modello fuori e dentro il campo, hanno rinunciato anche a giocatori importantissimi eppure sono stati premiati, loro sono il modello da seguire. Quando dico in campo intendo anche il Milan modello come qualità di gioco e quindi tanti meriti a Pioli”. La vostra prima partita in casa… “Ecco, il Milan non è l’avversario più comodo per invertire la tendenza in casa, se ci riusciremo sarà ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 agosto 2022) Tornano, il turco si candida per una maglia da titolare. Caso Malinovskyi?erini ribadisce la stima nei confronti del giocatore e però aggiunge che “la squadra ora ha altre esigenze”, quindi si cambia. Alla vigilia della partita colelogia molto i campioni d’Italia: “Iloggi è unfuori e dentro il campo, hanno rinunciato anche a giocatori importantissimi eppure sono stati premiati, loro sono ilda seguire. Quando dico in campo intendo anche ilcome qualità di gioco e quindi tanti meriti a Pioli”. La vostra prima partita in casa… “Ecco, ilnon è l’avversario più comodo per invertire la tendenza in casa, se ci riusciremo sarà ...

