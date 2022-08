Chi è Robert Gesink, prima maglia rossa della Vuelta a España (Di sabato 20 agosto 2022) Non ci son state grosse sorprese durante la prima tappa della Vuelta a España. La cronosquadre è stata dominata come da copione dalla Jumbo Visma, che nelle strade olandesi di casa ha spazzato via le speranze di tutte le altre squadre di andare a guadagnare la prima maglia rossa di questa edizione della corsa spagnola. maglia rossa che sarà indossata non dal favorito numero uno al successo finale in quel di Madrid Primoz Roglic, ma bensì da Robert Gesink. Un premio alla carriera per l’olandese, uno dei migliori gregari del gruppo e dei più fedeli alla maglia. LEGGI ANCHE: Dove vedere la Vuelta a España in tv e streaming Chi è ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 20 agosto 2022) Non ci son state grosse sorprese durante latappa. La cronosquadre è stata dominata come da copione dalla Jumbo Visma, che nelle strade olandesi di casa ha spazzato via le speranze di tutte le altre squadre di andare a guadagnare ladi questa edizionecorsa spagnola.che sarà indossata non dal favorito numero uno al successo finale in quel di Madrid Primoz Roglic, ma bensì da. Un premio alla carriera per l’olandese, uno dei migliori gregari del gruppo e dei più fedeli alla. LEGGI ANCHE: Dove vedere lain tv e streaming Chi è ...

