Basta | troppe polemiche  Dal 2023 stop al vino con Hitler e Mussolini

La Lunardelli ha deciso di dire Basta alla linea di vini con le etichette di eserciti e dittatori. Troppa la pressione subìta in questi anni

