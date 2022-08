Aggressione omofoba a Sperlonga: due ragazze lesbiche picchiate per un bacio (Di sabato 20 agosto 2022) L’omofobia non va in vacanza. Anzi. In questi mesi estivi sono stati tanti gli episodi di odio, offese, addirittura violenze contro le persone Lgbt+, soprattutto nelle spiagge lungo tutta la costa italiana, ma anche in città, durante le parate del Pride, e moltissime altre rimaste nell’ombra di un Paese che non riesce ancora ad accettare le diverse espressioni dell’amore. L’ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto, a Sperlonga, sul litorale laziale: qui una coppia lesbica stava passeggiando mano nella mano per strada, poi le due ragazze si sono scambiate un bacio affettuoso; a quel punto però un passante le ha aggredite. Due ragazze sono state aggredite da un uomo per essersi scambiate un bacio mentre passeggiavano tenendosi per manoLa condanna delle autorità “A ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 20 agosto 2022) L’omofobia non va in vacanza. Anzi. In questi mesi estivi sono stati tanti gli episodi di odio, offese, addirittura violenze contro le persone Lgbt+, soprattutto nelle spiagge lungo tutta la costa italiana, ma anche in città, durante le parate del Pride, e moltissime altre rimaste nell’ombra di un Paese che non riesce ancora ad accettare le diverse espressioni dell’amore. L’ultimo episodio è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto, a, sul litorale laziale: qui una coppia lesbica stava passeggiando mano nella mano per strada, poi le duesi sono scambiate unaffettuoso; a quel punto però un passante le ha aggredite. Duesono state aggredite da un uomo per essersi scambiate unmentre passeggiavano tenendosi per manoLa condanna delle autorità “A ...

