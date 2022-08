Udinese-Salernitana | Nicola | «Obiettivo fiducia»

aSalerno_it : #salernitana Convocati contro l'Udinese: c'è subito Dia - SalernoSport24 : ??? Ecco i convocati di Nicola per la prossima giornata di Serie A! ??? Leggi di più su #Salernosport24 ?? #UdiSal… - TuttoSalerno : Udinese, rivoluzione sulle fasce contro la Salernitana - LaCittaSalerno : +++ #SERIEA +++ Udinese-Salernitana, la lista dei convocati di mister Nicola LEGGI QUI --> - WiAnselmo : RT @Mediagol: Udinese-Salernitana, Nicola: “In campo con mentalità giusta, pronti a fare battaglia” -

Commenta per primo Laha diramato la lista dei convocati a disposizione del tecnico Davide Nicola contro l'Commenta per primo Il tecnico dellaDavide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa dell': 'Ieri c'è stato un incontro con il direttore e gli ho detto che la squadra mi inizia a ...Il tecnico della Salernitana: 'La squadra inizia a piacere, dobbiamo migliorare' SALERNO (ITALPRESS) - A 24 ore dalla sfida alla Dacia Arena, ...UDINE - In casa Udinese per sostituire Soppy andato all’ Atalanta, il favorito è il ventenne Ebosele. Jajalo difficilmente recupera. Esordio per Maggiore nella Salernitana e forse anche per Dia. Ballo ...