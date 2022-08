Ubriaca, con la figlia in auto, fugge all'alt e si schianta (Di venerdì 19 agosto 2022) La fuga alla vista della paletta, la corsa di poche centinaia di metri - con la bimba a bordo -, poi lo schianto. Protagonista della follia una donna di 30 anni, cittadina peruviana, adesso indagata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza... Leggi su europa.today (Di venerdì 19 agosto 2022) La fuga alla vista della paletta, la corsa di poche centinaia di metri - con la bimba a bordo -, poi lo schianto. Protagonista della follia una donna di 30 anni, cittadina peruviana, adesso indagata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza...

aqunzo : @fratotolo2 @AlessiaMorani è una festa dove balla a casa sua. -NOn ha chiesto i pieni poteri mezza ubriaca in costu… - Yogaolic : #Milano Ubriaca, con la figlia in auto, fugge all'alt e si schianta - mrcrto : RT @piana_romina: @maurorizzi_mr @Lorenzo36522471 Nonostante non la voterò, preferisco lei ubriaca ad una festa, piuttosto di gente come Sp… - vampifregna : Ah alla serata di ieri vorrei aggiungere che sono tornata ubriaca alle sei entrando dalla finestra senza pantaloni… - Massimo46572086 : RT @DirtyHa39476685: Solito VOMITEVOLE doppiopesismo di sx. Salvini, 3 anni fa, in luogo pubblico con fotografi, x qualche mojito e la pan… -