"Trasformista e incapace". Così Alan Friedman disintegra Conte (Di venerdì 19 agosto 2022) Un giudizio senza appello quello rivolto da Alan Friedman nei confronti di Giuseppe Conte. L'economista e scrittore statunitense è stato ospite nella puntata di Controcorrente in onda venerdì 19 agosto su Rete4. "Giuseppe Conte è un ex primo ministro che durante il suo periodo a Palazzo Chigi ha mostrato tutte le sue doti di incompetenza - ha detto Friedman a Veronica Gentili - Ha mostrato soprattutto la sua incapacità a governare in modo efficace". Come se non bastasse, Friedman ha accusato il leader grillino anche di molto, molto altro. "E' un Trasformista voltagabbana - ha tuonato - Mi meraviglio che nei sondaggi Conte e i grillini sembrano avere il 10-11% del gradimento. Mi sorprende questo perché non pensavo che il 10% degli ... Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022) Un giudizio senza appello quello rivolto danei confronti di Giuseppe. L'economista e scrittore statunitense è stato ospite nella puntata di Controcorrente in onda venerdì 19 agosto su Rete4. "Giuseppeè un ex primo ministro che durante il suo periodo a Palazzo Chigi ha mostrato tutte le sue doti di incompetenza - ha dettoa Veronica Gentili - Ha mostrato soprattutto la sua incapacità a governare in modo efficace". Come se non bastasse,ha accusato il leader grillino anche di molto, molto altro. "E' unvoltagabbana - ha tuonato - Mi meraviglio che nei sondaggie i grillini sembrano avere il 10-11% del gradimento. Mi sorprende questo perché non pensavo che il 10% degli ...

