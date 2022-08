Traffico Roma del 19-08-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione diversi gli incidenti sulle strade capitoline rallentamenti in via Trionfale all’altezza di via Giovanni della casa e poi in via Vittorio Veneto in prossimità di via Curia possibili disagi anche su via Nomentana all’incrocio con viale Gorizia un altro incidente invece avvenuto sulla diramazionesud e nei pressi della barriera in direzione della A1-napoli attenzione ricordiamo che fino al 23 agosto via dei Fori Imperiali via dei Cerchi ospitano spettacoli di strada per consentire la manifestazione dalle 20 a mezzanotte divieto di transito nelle suddette strade e deviati di conseguenza i bus zona per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che il venerdì e il sabato i lavori sulla linea della metropolitana sono sospesi i treni regolari anche dopo le 21 da oggi a ...