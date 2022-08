Tortu in finale: dove vedere i 200 metri Europei in tv e streaming (Di venerdì 19 agosto 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere finale 200 metri Europei tv streaming. Qualificazione ottenuta per Filippo Tortu, che negli Europei di Atletica di Monaco di Baviera ha centrato l’accesso alla finale dei 200 metri. L’italiano ha vinto la sua semifinale con il tempo di 20.29, terzo tempo di qualifica su otto. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando200tv. Qualificazione ottenuta per Filippo, che neglidi Atletica di Monaco di Baviera ha centrato l’accesso alladei 200. L’italiano ha vinto la sua semicon il tempo di 20.29, terzo tempo di qualifica su otto. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

ItaliaTeam_it : FINALE PER PIPPO! ? 20.29 per Filippo Tortu nei 200 m a #Munich2022! #ItaliaTeam | @FilippoTortu | @atleticaitalia - Eurosport_IT : TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29… - Gazzetta_it : Europei di atletica, fantastico Tamberi: è oro nell'alto! Tortu e la Kaddari in finale nei 200 - Pierousai94 : @turkaill @SkySport Tortu avrebbe una finale discretamente importante stasera - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Tortu in finale: dove vedere i 200 metri Europei in tv e streaming: Se hai cliccato su q… -