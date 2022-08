Sanremo 2023, i nomi dei cantanti all’Ariston: anche lui pronto a tornare in gara dopo 6 anni (Di venerdì 19 agosto 2022) Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 (che si terrà come di consueto nel mese di febbraio), spuntano i primi nomi dei cantanti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. LEGGI anche:– Sanremo 2023, Soleil Sorge sarà la seconda co-conduttrice? La richiesta ad Amadeus Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, Amadeus sta iniziando ad ascoltare le prime canzoni e i nomi papabili come prossimi concorrenti sono: Tananai Annalisa Rocco Hunt Al Bano Mentre Fedez potrebbe essere anche lui presente al Festival ma in un’altra veste, ancora sconosciuta. Gli altri nomi più gettonati in rete sono quelli di Giorgia e Tiziano Ferro, per entrambi sarebbe un ... Leggi su funweek (Di venerdì 19 agosto 2022) Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di(che si terrà come di consueto nel mese di febbraio), spuntano i primideiche potrebbero salire sul palco dell’Ariston. LEGGI:–, Soleil Sorge sarà la seconda co-conduttrice? La richiesta ad Amadeus Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, Amadeus sta iniziando ad ascoltare le prime canzoni e ipapabili come prossimi concorrenti sono: Tananai Annalisa Rocco Hunt Al Bano Mentre Fedez potrebbe esserelui presente al Festival ma in un’altra veste, ancora sconosciuta. Gli altripiù gettonati in rete sono quelli di Giorgia e Tiziano Ferro, per entrambi sarebbe un ...

