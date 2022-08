Rientro a settembre, cade l’obbligo di vaccinazione per docenti e ATA. NOTA Ministero (Di venerdì 19 agosto 2022) Con la NOTA 1998 del 19 agosto, il Ministero dell'Istruzione riepiloga i provvedimenti attualmente in vigore per il contrasto del Covid. Le regole decadono a fine anno scolastico 2021/22, quindi fino al 31 agosto restano in vigore le attuali norme. Dal prossimo anno scolastico, dal 1° settembre cadono gli obblighi, salvo ulteriori provvedimenti governativi. Stop anche all'obbligo di vaccinazione del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022) Con la1998 del 19 agosto, ildell'Istruzione riepiloga i provvedimenti attualmente in vigore per il contrasto del Covid. Le regole decadono a fine anno scolastico 2021/22, quindi fino al 31 agosto restano in vigore le attuali norme. Dal prossimo anno scolastico, dal 1°cadono gli obblighi, salvo ulteriori provvedimenti governativi. Stop anche all'obbligo didel personale scolastico. L'articolo .

