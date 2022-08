“Non è la Rai”, la reunion (su Instagram) che non ti aspetti (Di venerdì 19 agosto 2022) Un selfie al mare in costume da bagno, senza un filo di trucco, che simboleggia una grande amicizia che dura da più di trent’anni. Laura Freddi e Cristina Quaranta, volti storici del celebre programma Non è la Rai, hanno festeggiato un grande traguardo, pubblicando su Instagram una loro foto insieme e che ha fatto impazzire i fan. Laura Freddi e Cristina Quaranta, la reunion delle ex di Non è la Rai Una foto insieme per celebrare un’amicizia longeva e festeggiare un traguardo importante: Laura Freddi e Cristina Quaranta hanno approfittato delle loro vacanze per trascorrere qualche giorno in compagnia l’una dell’altra. Una reunion per due delle protagoniste di Non è la Rai, il celebre programma di Gianni Boncompagni che le fece incontrare e diventare grandi amiche. E così, a distanza di trent’anni da quella avventura che le ha fatte ... Leggi su dilei (Di venerdì 19 agosto 2022) Un selfie al mare in costume da bagno, senza un filo di trucco, che simboleggia una grande amicizia che dura da più di trent’anni. Laura Freddi e Cristina Quaranta, volti storici del celebre programma Non è la Rai, hanno festeggiato un grande traguardo, pubblicando suuna loro foto insieme e che ha fatto impazzire i fan. Laura Freddi e Cristina Quaranta, ladelle ex di Non è la Rai Una foto insieme per celebrare un’amicizia longeva e festeggiare un traguardo importante: Laura Freddi e Cristina Quaranta hanno approfittato delle loro vacanze per trascorrere qualche giorno in compagnia l’una dell’altra. Unaper due delle protagoniste di Non è la Rai, il celebre programma di Gianni Boncompagni che le fece incontrare e diventare grandi amiche. E così, a distanza di trent’anni da quella avventura che le ha fatte ...

raffaellapaita : Vi aspetto stasera alle 23:20 su Rai 3 per lo Speciale Elezioni di #RaiParlamento. Non mancate! #TerzoPolo… - SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - matteosalvinimi : I numeri del Viminale parlano chiaro: reati, sbarchi, insicurezza e cyber-attacchi in aumento. E se lo conferma add… - walterdicori : RT @CristinaMolendi: Non ho parole. Poi si sente dire che i bilanci della #Rai sono in condizioni pietose. Si sente dire che la politica è… - alone73x1 : RT @DavideR46325615: Il direttore di RaiNews24 Paolo Petrecca abbracciato a Matteo Salvini. Ennesimo episodio grave. FUORI DALLA RAI SUBITO… -