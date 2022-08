MotoGP, orari qualifiche 20 agosto: programma GP Austria 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 19 agosto 2022) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring saranno i cronometri a diventare protagonisti nella giornata odierna, dato che vivremo le qualifiche delle tre classi, che andranno a comporre la griglia di partenza delle gare di domani. Come si è visto ieri, la pista incastonata tra i monti della Stiria ha subito (per le moto) un notevole cambiamento. Non c’è più, infatti, il lungo rettilineo che portava da curva 1 a curva 3, ma a metà percorrenza è stata inserita una ampia chicane che spezza il ritmo, riduce le velocità e, soprattutto, potrebbe generare errori assortiti in frenata. Sarà decisiva anche in ottica qualifiche? Chi conquisterà la pole position al Red Bull Ring? IN TV – Il sabato del Gran Premio ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring saranno i cronometri a diventare protagonisti nella giornata odierna, dato che vivremo ledelle tre classi, che andranno a comporre la griglia di partenza delle gare di domani. Come si è visto ieri, la pista incastonata tra i monti della Stiria ha subito (per le moto) un notevole cambiamento. Non c’è più, infatti, il lungo rettilineo che portava da curva 1 a curva 3, ma a metà percorrenza è stata inserita una ampia chicane che spezza il ritmo, riduce le velocità e, soprattutto, potrebbe generare errori assortiti in frenata. Sarà decisiva anche in ottica? Chi conquisterà la pole position al Red Bull Ring? IN TV – Il sabato del Gran Premio ...

