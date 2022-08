MotoGP, GP Austria 2022. Ben 7 Ducati nelle prime 8 posizioni della FP2! Solo Fabio Quartararo spezza il “monomarca” (Di venerdì 19 agosto 2022) Il weekend del Gran Premio d’Austria di MotoGP prosegue nell’incertezza più assoluta in termini di meteo. Tre quarti della seconda sessione di prove libere si è infatti disputata sull’asciutto, ma nel finale è arrivata un po’ di pioggia a disturbare i piloti. La conseguenza è stata che si è potuto lavorare adeguatamente in termini di passo gara, mentre i time attack si sono svolti in fretta e furia nel timore dell’arrivo di un acquazzone. Se guardiamo al long run due piloti hanno dato l’impressione di avere qualcosa più degli altri. Parliamo di Fabio Quartararo e Alex Rins. In ogni caso, Francesco Bagnaia non è apparso molto lontano da questo tandem. Al contrario il duo Aprilia è rimasto in ombra, senza davvero lasciare il segno, a differenza di quanto accaduto in altri contesti. La Casa di Noale ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Il weekend del Gran Premio d’diprosegue nell’incertezza più assoluta in termini di meteo. Tre quartiseconda sessione di prove libere si è infatti disputata sull’asciutto, ma nel finale è arrivata un po’ di pioggia a disturbare i piloti. La conseguenza è stata che si è potuto lavorare adeguatamente in termini di passo gara, mentre i time attack si sono svolti in fretta e furia nel timore dell’arrivo di un acquazzone. Se guardiamo al long run due piloti hanno dato l’impressione di avere qualcosa più degli altri. Parliamo die Alex Rins. In ogni caso, Francesco Bagnaia non è apparso molto lontano da questo tandem. Al contrario il duo Aprilia è rimasto in ombra, senza davvero lasciare il segno, a differenza di quanto accaduto in altri contesti. La Casa di Noale ha ...

