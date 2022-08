(Di venerdì 19 agosto 2022) di un impiegato dello Stato. Buongiorno a tutti e grazie in anticipo se avrete la cortesia di pubblicarmi e la pazienza di leggermi. Sono un, impiegato in uno dei tanti ministeri romani, e volevo far sapere al mondo intero le ingiustizie che si subiscono quotidianamente dentro le mura dei Palazzi Romani. Io sono

freeskipperIT : Lo sfogo di un pubblico dipendente. - quidmetuis2975 : @parentetweet Dipende dall'uso che se ne fa... Io pubblico quello che scrivo, lo considero una fondamentale valvola di sfogo. - heyitscecee : @lesyeuxdeine @user222inlove dovrei aprire un profilo sfogo e tenere questo come pubblico e funny e chill ma non ne… - willprotector : wow aprire le bozze dopo una notte di sfogo quando ho finito i giga è sempre un esperienza magica vabbè ora li pubb… - lookatreb : Piccolo sfogo fatto a casissimo ieri e boh ve lo pubblico Random -

Tag24

Sia chiaro, Marinetti non era digiuno di musica: Palazzeschi racconta di come, quando qualcosa lo assaliva o lo attanagliava, si sedesse all'organo per darea ogni suo pensiero. Ebbene, benché ...Ildi Uomini e Donne ben ricorderà l'Alchimista, il corteggiatore che decise di ... Tara Gabrieletto dura sull'ex Cristian Gallella: "Ha riprovato a conquistarmi poi è sparito"/ Losocial ... Francesco Oppini, sfogo disservizi Ryanair: "La gente impazzisce, una presa per il c*lo" • TAG24 Il famosissimo attore ha deciso di abbandonare i social, ne ha dato notizia nelle ultime ore: questo è davvero un brutto colpo per i fan.Christian De Sica non ha usato mezzi termini: l'attore si è pubblicamente sfogato sui social con un forte messaggio, ecco le sue parole.