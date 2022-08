Fazzolari (FdI): Letta manda in Parlamento gli antisemiti (Di venerdì 19 agosto 2022) Elezioni – che odiano Israele – “Capolista blindato del Pd per la Camera in Basilicata – ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari (nella foto) – il classico giovane di sinistra che nega il diritto all’esistenza dello Stato di Israele. Letta ha evidentemente l’esigenza di accontentare la vasta area di antisemitismo anti israeliana presente nel Pd. Spregiudicatezza inaccettabile di Enrico Letta che marginalizza l’Italia nel contesto occidentale”. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 agosto 2022) Elezioni – che odiano Israele – “Capolista blindato del Pd per la Camera in Basilicata – ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista(nella foto) – il classico giovane di sinistra che nega il diritto all’esistenza dello Stato di Israele.ha evidentemente l’esigenza di accontentare la vasta area dismo anti israeliana presente nel Pd. Spregiudicatezza inaccettabile di Enricoche marginalizza l’Italia nel contesto occidentale”.

