Emma Watson torna al suo iconico pixie cut per una campagna beauty

razheljukes : se viene emma Watson mi sparo - benedictfilms : MANO A EMMA WATSON - JaehyunItaly : A settembre ci sara' la sfilata femminile di Prada. Sono sicura che ci sara' Emma Watson. Ma se si incontrasse con Jaehyun un giorno? O.o - Allegory86 : Ma la mia adorata Emma Watson si è tagliata nuovamente i capelli o è una parrucca? Sempre stupenda ?? - ninokalinovszic : @Nenazo23 emma stone> emma roberts > emma watson -

è stata scelta da Prada Beauty come nuovo volto delle prossime campagne. Dopo aver debuttato a soli 11 anni come attrice nella saga di Harry Potter, laha proseguito la sua carriera ...PARIS, Aug. 18, 2022 /PRNewswire/ Prada announces today that actor, activist and UN Women Goodwill Ambassadorwill front the new soon - to - be - revealed women's fragrance, launching worldwide from August 22nd., in her first collaboration with the brand, makes her directorial debut for the ... Emma Watson è il nuovo volto di Prada Beauty Emma Watson è il nuovo volto di Prada Beauty, la fragranza femminile. Per lei un nuovo look e un taglio corto di capelli.L'attrice con un nuovo taglio corto è la protagonista della campagna dell'ultimo profumo femminile di Prada Beauty che segna anche il suo ...