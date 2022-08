Elisabetta Gregoraci | vacanze in famiglia rovinate | Ci siamo spaventati troppo per il piccolo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 19 agosto 2022)torna a confidarsi con i suoi follower su Instagram. La conduttrice di Battiti Live ha deciso di aprirsi su cosa l'ha resa preoccupata nelle ultime settimane. Il motivo riguarda la sua vita privata, gli affetti più cari. Ecco cosa ha rivelatosu Instagram. Attualmenteè nota ai più come conduttrice della trasmissione Rai Battiti Live e di Made in Sud. Ma anche chi non segue le trasmissioni che conduce attualmente potrebbe riconoscere il volto della. Il suo passato professionale è stato prima quello di modella e poi di showgirl. Un altro motivo di celebrità per laè il matrimonio con Flavio Briatore. Pur essendo separati dal 2017, i due stanno trascorrendo insieme le ...