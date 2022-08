Caos negli areoporti europei: a questo punto si impone una riflessione (Di venerdì 19 agosto 2022) In questi giorni di ripresa (consistente) dei viaggi in aereo degli italiani per le vacanze, hanno fatto rumore due notizie. La prima è l’annuncio di Ryanair di un possibile aumento dei prezzi vista la crescita di quelli del petrolio, e le sue lamentele per la congestione aeroportuale europea, attribuita ai gestori per le carenze di personale post pandemia e per gli scioperi dei controllori di volo. La seconda, come c’era da aspettarsi con la caduta del governo, è il rinvio della vendita (anche se molti la chiamano solo alleanza) di Ita Airways alla cordata MSC-Lufthansa, e il pessimo stato dei conti della compagnia emerso dalla semestrale chiusa con un passivo di 260 milioni di euro. In Italia invece, nel deserto lasciato da Alitalia – predata da una politica clientelare e corporativa, basata su aiuti di Stato ripetuti, ammortizzatori sociali di lusso, bilanci in profondo rosso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) In questi giorni di ripresa (consistente) dei viaggi in aereo degli italiani per le vacanze, hanno fatto rumore due notizie. La prima è l’annuncio di Ryanair di un possibile aumento dei prezzi vista la crescita di quelli del petrolio, e le sue lamentele per la congestione aeroportuale europea, attribuita ai gestori per le carenze di personale post pandemia e per gli scioperi dei controllori di volo. La seconda, come c’era da aspettarsi con la caduta del governo, è il rinvio della vendita (anche se molti la chiamano solo alleanza) di Ita Airways alla cordata MSC-Lufthansa, e il pessimo stato dei conti della compagnia emerso dalla semestrale chiusa con un passivo di 260 milioni di euro. In Italia invece, nel deserto lasciato da Alitalia – predata da una politica clientelare e corporativa, basata su aiuti di Stato ripetuti, ammortizzatori sociali di lusso, bilanci in profondo rosso e ...

