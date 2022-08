Calcio: Napoli, ufficiale l'acquisto di Ndombele in prestito dal Tottenham (Di venerdì 19 agosto 2022) Napoli, 19 ago. - (Adnkronos) - Tanguy Ndombele è un giocatore del Napoli. Il club azzurro annuncia il nuovo acquisto tramite il suo profilo ufficiale su Twitter, dopo che qualche minuto prima il presidente Aurelio De Laurentiis, sempre sul social network, aveva già dato il benvenuto all'ex centrocampista del Tottenham, che si trasferisce in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022), 19 ago. - (Adnkronos) - Tanguyè un giocatore del. Il club azzurro annuncia il nuovotramite il suo profilosu Twitter, dopo che qualche minuto prima il presidente Aurelio De Laurentiis, sempre sul social network, aveva già dato il benvenuto all'ex centrocampista del, che si trasferisce in Italia con la formula delcon diritto di riscatto.

