Calcio: Fiorentina. Venuti 'Un po' di amaro in bocca' (Di venerdì 19 agosto 2022) Il difensore sul match di Conference: "Subire gol in quel modo dispiace". FIRENZE - "Credo che dopo quanto fatto l'anno scorso ci meritiamo il rispetto di tutti e, come noi lo abbiamo sempre per i ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) Il difensore sul match di Conference: "Subire gol in quel modo dispiace". FIRENZE - "Credo che dopo quanto fatto l'anno scorso ci meritiamo il rispetto di tutti e, come noi lo abbiamo sempre per i ...

MassMarianella : Una notte speciale! Torna il calcio Europeo x le squadre italiane, torna la ribalta continentale x la Fiorentina ch… - SkySport : FIORENTINA-TWENTE 2-1 Risultato finale ? ? #NicoGonzalez (2’) ? #Cabral (31’) ? #Cerny (65’) ? ?? Conference League… - Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Derby, i biglietti per Empoli-Fiorentina #empolifc - ilDifforme : La squadra di Italiano batte in casa gli olandesi (2-1) con le reti di Gonzalez e Cabral. Delusione per il gol subi… -