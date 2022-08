Anche in Cina è allarme siccità (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) - La Cina ha diramato l'allarme nazionale causa siccità, mentre le autorità combattono gli incendi boschivi e mobilitano squadre di specialisti per proteggere le colture dalle temperature roventi nel bacino del fiume Yangtze. “L'allerta gialla" nazionale, emessa nella tarda serata di giovedì, arriva dopo che le regioni dal Sichuan, nel sud-ovest, hanno sperimentato settimane di caldo estremo, con i funzionari governativi che hanno ripetutamente citato il cambiamento climatico globale come causa. L'allerta è di due tacche inferiore all'allarme più grave nella scala di Pechino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) - Laha diramato l'nazionale causa, mentre le autorità combattono gli incendi boschivi e mobilitano squadre di specialisti per proteggere le colture dalle temperature roventi nel bacino del fiume Yangtze. “L'allerta gialla" nazionale, emessa nella tarda serata di giovedì, arriva dopo che le regioni dal Sichuan, nel sud-ovest, hanno sperimentato settimane di caldo estremo, con i funzionari governativi che hanno ripetutamente citato il cambiamento climatico globale come causa. L'allerta è di due tacche inferiore all'più grave nella scala di Pechino.

