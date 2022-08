Almanacco del 19-08-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 19 agosto 2022)del giorno giovedì 18 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Elena imperatrice un nome greco classico proveniente dal termine Irene torcia fiaccola con il significato quindi di brillante altre fonti lo ricollegano al nome Selene Che significa letteralmente 1 Il proverbio dice il gioco della fortuna e mutevole quanto la luna sono nati Oggi Robert Redford Gianni Riviera Noi andiamo a fare gli auguri di buon compleanno a Elena e Stella Maria salutiamo anche Viviana Chiara e Sara buona giornata e andiamo allora fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta in quel8 agosto del 1987 Quando il governo degli Stati Uniti autorizza la prima sperimentazione sull’uomo di un vaccino anti AIDS dall’ora di ricerche si moltiplicheranno 18 agosto 1990 viene interrotta la produzione di dischi a 45 giri Poi che un supporto che non viene più ...

amaveronags1 : Almanacco ?? del giorno - RdtRadioStation : Rita vi aspetta tra pochi istanti con l'Almanacco del giorno - sulsitodisimone : Santi del 19 Agosto 2022 - palermo24h : Almanacco del 19 agosto 2022 - StecchinoJohnny : @Iosonolagomma Che poi non è vero neanche quello -

... precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo 1991 - Golpe in Urss: In contrasto con l'azione riformatrice avviata da Michail Gorbaciov con la 'Perestrojka'1987, ......1 Giovedì 20 ottobre Sopravvissute " Rai 3 Lunedì 24 ottobre Fame d'Amore " Rai 3 Martedì 25 ottobre Belve " Rai 2 Lunedì 31 ottobre L'Eredità " Rai 1 Lunedì 21 novembre Drusilla e l'...Due Tornado in missione di addestramento decollati dalla base stanziale del 6º Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, precipitano nei pressi di Ascoli Piceno a seguito di una collisione in volo: ri ...Tra sabato e lunedì 58 nuovi giocatori hanno fatto la loro prima apparizione nel massimo campionato italiano, tranne Inter e Bologna, tutte le squadre ne hanno schierati almeno uno ...