AEW | MJF dovrebbe tornare a breve dopo essere sparito dai radar

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 agosto 2022) MJF è assente da inizio giugno. È uscito di scenaun clamoroso promo in cui si è scagliato contro Tony Khan con parole molto pesanti e definendolo un “fottuto mark”. Nei mesi scorsi si era parlato dei suoi malumori circa il trattamento economico riservatogli dalla Compagnia. Sostanzialmente MJF chiedeva un aumento di stipendio che lo portasse al pari delle altre top star della federazione. Dietro l’angolo anche la partita per il rinnovo del suo contratto e la minaccia WWE. Il tutto poi è stato portato on screen con quel pesante promo. Sembra ora che il suo ritorno sia imminente. Cosa farà MJF? Secondo quanto riportato da Wrestling Observer Newsletter, MJF sarebbe vicino al ritorno on screen. Non si hanno più sue notizie dal clamoroso promo in cui si è scagliato pesantemente contro la AEW e Tony Khan. Ora il momento di rivederlo in tv si sta ...