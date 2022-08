Vuelta a España 2022, Nairo Quintana rinuncia: “Vogliamo difendermi dalle accuse per la positività al Tramadol” (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono ore decisamente frenetiche queste per Nairo Quintana. Il corridore colombiano, fresco di rinnovo di contratto per tre anni con l’Arkea-Samsic, ha dovuto fare i conti con una notizia altamente sgradita. Come riportato dall’Unione Ciclistica Internazionale, il sudamericano è stato trovato positivo al Tramadol ad un controllo effettuato durante il Tour de France. “Il corridore è stato sanzionato per aver violato il divieto di utilizzo del Tramadol nelle competizioni previsto dal Regolamento Medico UCI, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei corridori alla luce degli effetti collaterali di questa sostanza. Le analisi di due campioni di sangue essiccato forniti dal corridore l’8 e il 13 luglio durante il Tour de France 2022 hanno rivelato la presenza di Tramadol e dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono ore decisamente frenetiche queste per. Il corridore colombiano, fresco di rinnovo di contratto per tre anni con l’Arkea-Samsic, ha dovuto fare i conti con una notizia altamente sgradita. Come riportato dall’Unione Ciclistica Internazionale, il sudamericano è stato trovato positivo alad un controllo effettuato durante il Tour de France. “Il corridore è stato sanzionato per aver violato il divieto di utilizzo delnelle competizioni previsto dal Regolamento Medico UCI, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei corridori alla luce degli effetti collaterali di questa sostanza. Le analisi di due campioni di sangue essiccato forniti dal corridore l’8 e il 13 luglio durante il Tour de Francehanno rivelato la presenza die dei ...

SpazioCiclismo : Angel Madrazo deve rinunciare a #LaVuelta22 per una positività al #covid: al suo posto la Burgos - BH chiama Victor… - infoitsport : Vuelta a España 2022, Jai Hindley non teme la concorrenza interna: “Lasceremo che sia la strada a decidere, come ab… - infoitsport : Favoriti Vuelta a España 2022, il percorso di avvicinamento dei big a confronto - infoitsport : Vuelta a Espana 2022: sei ex-vincitori alla partenza dai Paesi Bassi, è record - infoitsport : Vuelta a Espana 2022, Richard Carapaz: 'Vogliamo vincere, abbiamo una squadra giovane ma ambiziosa' -