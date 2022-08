Salernitana, colpo in attacco: preso Dia dal Villarreal in prestito con diritto (Di giovedì 18 agosto 2022) La Salernitana ha ufficializzato l’acquisto di Boulaye Dia, attaccante classe ’96 di proprietà del Villarreal. La società campana si è assicurata le prestazioni del calciatore attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, con la possibilità dunque di far suo l’atleta a titolo definitivo. Dia ha messo a segno 5 reti in 25 presente con la società spagnola, dunque un bottino certamente da non sottovalutare considerando il posto tutto fuorché fisso tra i titolari; l’idea della Salernitana è quella di affiancare o alternare il senegalese a/con Federico Bonazzoli, punta ex Inter su cui i campani hanno puntato forte. Dia vestirà la maglia numero 29 e proverà a sorprendere tutti in Serie A: certamente una scommessa da tener d’occhio. Di seguito le prime parole di Dia da attaccante della ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Laha ufficializzato l’acquisto di Boulaye Dia, attaccante classe ’96 di proprietà del. La società campana si è assicurata le prestazioni del calciatore attraverso la formula delcondi riscatto, con la possibilità dunque di far suo l’atleta a titolo definitivo. Dia ha messo a segno 5 reti in 25 presente con la società spagnola, dunque un bottino certamente da non sottovalutare considerando il posto tutto fuorché fisso tra i titolari; l’idea dellaè quella di affiancare o alternare il senegalese a/con Federico Bonazzoli, punta ex Inter su cui i campani hanno puntato forte. Dia vestirà la maglia numero 29 e proverà a sorprendere tutti in Serie A: certamente una scommessa da tener d’occhio. Di seguito le prime parole di Dia da attaccante della ...

