Roma, passa la notte con 3 prostitute: trovato morto 30enne (Di giovedì 18 agosto 2022) Ritrovato in auto poco dopo la mezzanotte di ieri, 17 agosto, sono attualmente in corso le indagini per determinare le cause del decesso di un 30enne di origini cinesi. Secondo quanto si apprende l'uomo avrebbe passato la notte in compagnia di tre prostitute in Piazza dei Bossi. Leggi anche: Sesso con le prostitute tra Pomezia e Ardea, ma poi chi pulisce? In strada resta di tutto (FOTO) passa la notte con 3 prostitute e poi si sente male: l'allarme A dare l'allarme una donna romena che ha iniziato a gridare nella piazza deserta. A pochi metri da lei infatti c'era un'auto parcheggiata con all'interno l'uomo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Porta Maggiore ed il personale del ...

