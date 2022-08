Pioggia intensa e vento forte Danni a Udine

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nel primo pomeriggio, lae le forti raffiche di, hanno causato qualche danno. Un grosso ramo si è abbattuto su una macchina in viale Trieste rendendo necessario l’interdei vigili del fuoco. Si è scoperchiato il tetto della pensilina di ingresso che conduce al teatro Giovanni da. Ai giardini Ricasoli sono cascati molti rami sulle panchine, la Protezione Civile è già al lavoro per sistemare l’area. Al parco della Rimembranza ha perso l’equilibrio un pino così come lungo la salita del castello da piazza Primo Maggio è caduto il ramo di un albero. In via della Roggia e in via Padova si sono piegate le recinzioni assieme ai tabelloni elettorali

solonews1011 : RT @iconaclima: #Siccità risolta? L'intensa perturbazione appena transitata sul Centro-Nord ha portato #pioggia preziosa, ma sicuramente no… - MeteoExpert : RT @iconaclima: #Siccità risolta? L'intensa perturbazione appena transitata sul Centro-Nord ha portato #pioggia preziosa, ma sicuramente no… - iconaclima : #Siccità risolta? L'intensa perturbazione appena transitata sul Centro-Nord ha portato #pioggia preziosa, ma sicura… - luigifoschini : @climatemon @Legambiente Comunque, leggendo il rapporto ho notato che non c'è una definizione di evento estremo. Il… - muoversintoscan : ???? Risolto traffico regolare. La tratta risulta al momento interessata da pioggia intensa a carattere temporalesco… -

Regione Emilia-Romagna — Ambiente

... dove pressoché tutta la provincia, fatta eccezione dei comuni sulla costa, è stata colpita da unanon assorbita dalle caditoie della rete fognaria. Questo ha provocato allagamenti di ...'Laera attesa per combattere la siccità nelle campagne - spiega Coldiretti in una nota - ma per essere di sollievo deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo, ... Maltempo, la Regione proclama lo stato di crisi dopo i fenomeni intensi degli ultimi giorni in Emilia-Romagna La tendenza meteo per settembre 2022, per quel che riguarda pioggia e caldo, mostra alcune analogie con quanto accaduto durante gli ultimi mesi, ma anche alcune importanti novità, specie per quel che ...Ci siamo avvalsi dei principali modelli matematici di previsione (Centro Meteo Europeo e quello del NCEP) per individuare quando ci sarà la pioggia ...