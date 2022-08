Nubifragio su Venezia | caduti frammenti dal campanile di San Marco

(Di giovedì 18 agosto 2022) commenta Unha colpito nelle ultime ore, provocando il distacco didi mattoni dalla torre deldi San. Non vi sarebbe alcun pericolo per le persone. I ...

- L'ondata di forte maltempo che sta interessando il veneto ha interessato anchedove si registgrano danni al Campanile di San Marco. Sul posto i vigili del fuoco per tutte le verifiche ...... crollano frammenti del campanile di San Marco La bufera di vento e pioggia che ha colpito... in tutto il litorale battuto da une da forti raffiche di vento che hanno fatto volare ...Forti disagi in tutto il Veneto per il maltempo. Travolte dal maltempo anche le province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona: circa 200 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Le immagini di ...Venezia è stata colpita nella tarda mattinata da un forte nubifragio , con raffiche di vento molto forti. Scopri di più ...