"Non diamo nulla per scontato". Fedriga sul risultato delle elezioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Le riforme non si fanno con l'accetta. «Le cose non si cambiano in 100 giorni, occorre un arco temporale di almeno 5 anni. Vanno fatte ma bisogna cercare di non farle da soli, in un clima di dialogo e responsabilità, senza esercitare veti, ma anche con la consapevolezza che non si può restare nell'immobilismo». Intervistato da Avvenire, Massimiliano Fedriga mette in fila i capisaldi della Lega «di governo»: «II Pnrr può essere migliorato in relazione anche al nuovo contesto di tensione internazionale ma non serve stravolgerlo». Con Mario Draghi si è trovato bene, il presidente del Friuli Venezia Giulia, nell'interlocuzione avuta da presidente dei governatori. Ma dell'interruzione di quella esperienza incolpa solo il M5s. II centrodestra parte favorito. Fedriga che consigli si sente di dare? «Intanto non darei niente per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) Le riforme non si fanno con l'accetta. «Le cose non si cambiano in 100 giorni, occorre un arco temporale di almeno 5 anni. Vanno fatte ma bisogna cercare di non farle da soli, in un clima di dialogo e responsabilità, senza esercitare veti, ma anche con la consapevolezza che non si può restare nell'immobilismo». Intervistato da Avvenire, Massimilianomette in fila i capisaldi della Lega «di governo»: «II Pnrr può essere migliorato in relazione anche al nuovo contesto di tensione internazionale ma non serve stravolgerlo». Con Mario Draghi si è trovato bene, il presidente del Friuli Venezia Giulia, nell'interlocuzione avuta da presidente dei governatori. Ma dell'interruzione di quella esperienza incolpa solo il M5s. II centrodestra parte favorito.che consigli si sente di dare? «Intanto non darei niente per ...

