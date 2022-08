MotoGP su TV8, GP Austria 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Motomondiale si appresta a tornare in pista dopo aver trascorso il Ferragosto in panciolle. Nei prossimi tre giorni assisteremo infatti al Gran Premio d’Austria, tredicesimo dei venti atti destinati a comporre la stagione 2022. Già le prove libere saranno particolarmente pregnanti, poiché bisognerà affrontare una novità. Il disegno della pista di Spielberg è cambiato. Allo scopo di innalzare la sicurezza della Remus Kurve, dove due anni fa si sfiorò la tragedia, il secondo rettilineo è ora spezzato da una chicane di nuova costruzione. Si vedrà quale impatto avrà la modifica sulla fisionomia del tracciato, senza dubbio più nervoso e meno scorrevole rispetto al passato (e alla versione ancora oggi utilizzata dalla F1). In MotoGP, Fabio Quartararo è in testa alla classifica generale con un vantaggio di 22 punti su Aleix Espargarò e di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Motomondiale si appresta a tornare in pista dopo aver trascorso il Ferragosto in panciolle. Nei prossimi tre giorni assisteremo infatti al Gran Premio d’, tredicesimo dei venti atti destinati a comporre la stagione. Già le prove libere saranno particolarmente pregnanti, poiché bisognerà affrontare una novità. Il disegno della pista di Spielberg è cambiato. Allo scopo di innalzare la sicurezza della Remus Kurve, dove due anni fa si sfiorò la tragedia, il secondo rettilineo è ora spezzato da una chicane di nuova costruzione. Si vedrà quale impatto avrà la modifica sulla fisionomia del tracciato, senza dubbio più nervoso e meno scorrevole rispetto al passato (e alla versione ancora oggi utilizzata dalla F1). In, Fabio Quartararo è in testa alla classifica generale con un vantaggio di 22 punti su Aleix Espargarò e di ...

