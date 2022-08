Milano calibro rapper

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 agosto 2022) Scontri tra bande e agguati postati sui social, con la colonna sonora che fa il verso a quella delle periferie Usa. La violenza giovanile, non solo di ragazzi immigrati, cresce nella città-vetrina. «Piangevano». Davanti ai carabinieri che li interrogavano e ai pm diche li mettevano di fronte a menzogne e contraddizioni, loro piangevano. Non succede neanche in West Side Story e non si trattava di baby gang: dei nove arrestati a fine luglio per sequestro di persona, rapina e lesioni aggravate solo uno aveva meno di 18 anni. Ma nessuno ha postato le lacrime su Instagram, le migliaia di follower adoranti dietro le gesta delle bande diche si contendono il territorio attorno alla metropoli continuano a credere di avere a che fare con dei duri. Il fenomeno della violenzaè esploso. Da una parte Simba La Rue, vero ...