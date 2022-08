Li mangi in un sol boccone e si sciolgono in bocca | Soli 5 minuti in freezer e sono pronti |Solo 60 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 agosto 2022) Da gustare in unmorso, questi dolcetti senza cottura siine regalano un piacere infinito. Golosissimi, ma con pochissime calorie,60 a porzione. Nonostante siano anche bellissimi da vedere,in realtà molto facili da realizzare. Un ripieno cremoso e morbido alla ricotta, una copertura sottile di cioccolato (nella versione che preferite, al latte, amaro, bianco, gianduia), questele caratteristiche che li contraddistinguono. In 5e con4 ingredienti, realizzerete delle chicche che conquisteranno tutti in famiglia. Dopo un riposo in, lungo circa mezz’ora appena, saranno pronte per essere addentate! Perfetti in famiglia, lasceranno senza fiato le amiche di sempre: quando sapranno ...