Le frasi sui morti di Covid di Crisanti e Letta dimostrano la disperazione del Pd (Di giovedì 18 agosto 2022) C'è solo una spiegazione alle parole di Enrico Letta, ieri, che su Facebook ha scritto: "Ha ragione #Crisanti, se avessero governato #Salvini e #Meloni nel 2020 quante migliaia di decessi in più avremmo avuto?". E la spiegazione si chiama disperazione. Poche ore prima il noto virologo, diventato vip negli anni del Covid e per questo candidato come acchiappa-voti dal Pd, aveva addirittura quantificato i decessi causati dalla destra: i morti in più sarebbero stati 300 mila, ha attaccato durissimo Crisanti. La frase non è commentabile, data la sua inesattezza e la sua volgarità, ma da sola dimostra come la scelta di candidarlo sia l'ennesimo errore fatto in questa campagna elettorale dal segretario del Pd. Perché è ancora più grave che Letta, politico e uomo pacato, non ...

