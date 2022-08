La Talpa, una nuova stagione in autunno su Netflix: già registrati i 10 episodi (Di giovedì 18 agosto 2022) Il 2022 è senza dubbio l’anno de La Talpa, il reality di inizio anni 2000 che negli ultimi decenni era sparito da gran parte dei palinsesti mondiali. Il format nel corso degli anni è stato infatti venduto a oltre 20 paesi diversi ma ad oggi solo Olanda, Svezia e Belgio lo trasmettono ancora. In attesa però del ritorno della versione italiana prodotta da Maria De Filippi e attesa per il 2023, già questo autunno potremmo seguire quella americana che è già stata prodotta da Netflix. Non è da escludere, quindi, che proprio come altri reality show americani, venga caricata anche nel portale italiano di Netflix in versione sottotitolato e/o doppiato. La Talpa, Maria De Filippi conferma di star lavorando alla nuova edizione https://t.co/VrimuCLDVa — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 12, 2022 La ... Leggi su biccy (Di giovedì 18 agosto 2022) Il 2022 è senza dubbio l’anno de La, il reality di inizio anni 2000 che negli ultimi decenni era sparito da gran parte dei palinsesti mondiali. Il format nel corso degli anni è stato infatti venduto a oltre 20 paesi diversi ma ad oggi solo Olanda, Svezia e Belgio lo trasmettono ancora. In attesa però del ritorno della versione italiana prodotta da Maria De Filippi e attesa per il 2023, già questopotremmo seguire quella americana che è già stata prodotta da. Non è da escludere, quindi, che proprio come altri reality show americani, venga caricata anche nel portale italiano diin versione sottotitolato e/o doppiato. La, Maria De Filippi conferma di star lavorando allaedizione https://t.co/VrimuCLDVa — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 12, 2022 La ...

Liberoarbitrio : RT @_Nico_Piro_: al pubblico. Trump è sotto inchiesta per spionaggio e per la prima volta è saltato il muro che l’ha sempre difeso. Trump s… - cesarebrogi1 : RT @_Nico_Piro_: al pubblico. Trump è sotto inchiesta per spionaggio e per la prima volta è saltato il muro che l’ha sempre difeso. Trump s… - salvatore_irato : RT @_Nico_Piro_: al pubblico. Trump è sotto inchiesta per spionaggio e per la prima volta è saltato il muro che l’ha sempre difeso. Trump s… - BITCHYFit : La Talpa, una nuova stagione in autunno su Netflix: già registrati i 10 episodi - _Nico_Piro_ : al pubblico. Trump è sotto inchiesta per spionaggio e per la prima volta è saltato il muro che l’ha sempre difeso.… -