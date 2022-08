Incendio a Pantelleria, il Comune: "Una ferita per l'isola, chi sa parli" | La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta (Di giovedì 18 agosto 2022) commenta 'Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l'isola'. E' l'appello del Comune di Pantelleria dopo il rogo di mercoledì pomeriggio, che ha devastato diversi ettari nell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 agosto 2022) commenta 'Se qualcuno sa, perché questo scempio è unaper tutta l''. E' l'appello deldidopo il rogo di mercoledì pomeriggio, che ha devastato diversi ettari nell'...

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - vigilidelfuoco : ?? Proseguono le operazioni di spegnimento dell'#incendio di vegetazione sull'isola di #Pantelleria. Attivo un front… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato a Pantelleria. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo dive… - loriscosimo : RT @francegiuls: Come sono tristi questi titoli di testate giornalistiche “storiche”. Tra i turisti “Armani, Tardelli e Myrta Merlino”, com… - protoromantica : RT @francegiuls: Come sono tristi questi titoli di testate giornalistiche “storiche”. Tra i turisti “Armani, Tardelli e Myrta Merlino”, com… -