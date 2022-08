Incendi nel palermitano, minacciate le abitazioni dei residenti (Di giovedì 18 agosto 2022) Palermo è nella morsa degli Incendi, alimentati dalle temperature torride che si sono registrate nelle ultime ore. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i... Leggi su today (Di giovedì 18 agosto 2022) Palermo è nella morsa degli, alimentati dalle temperature torride che si sono registrate nelle ultime ore. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i...

DPCgov : La solidarité en action ?????????? #13agosto Da più parti d'Europa sono confluiti mezzi e team per far fronte agli… - djpaul_incazza : RT @CodiceQ: L'inferno ha le sembianze di un paese siciliano circondato dagli incendi dolosi nel giorno in cui registra 43.3 °C https://t.c… - GrianSullivan : RT @CodiceQ: L'inferno ha le sembianze di un paese siciliano circondato dagli incendi dolosi nel giorno in cui registra 43.3 °C https://t.c… - Jack77gh : RT @meteoredit: #SevereWeather ?? Incendi catastrofici ?? nel nord dell'#Algeria. Le ultime notizie segnalano la morte di almeno 38 persone… - marziavergani : RT @CodiceQ: L'inferno ha le sembianze di un paese siciliano circondato dagli incendi dolosi nel giorno in cui registra 43.3 °C https://t.c… -