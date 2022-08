Il Napoli abbraccia Ndombele: tutte le cifre dell’operazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli ha messo a segno il colpo a centrocampo: si prepara Tanguy Ndombele. Obiettivo di mercato di altre italiane (Roma su tutte), il Napoli è riuscito a strappare l’accordo con il club di Londra per il classe ’96. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, il calciatore è costato 500 mila euro di prestito con diritto di riscatto a 32,5 milioni di euro. Napoli Ndombele Tottenham Il Corriere dello Sport, inoltre, precisa che, nel caso in cui il Napoli volesse riscattare Ndombele, il club partenopeo potrebbe trattare la cifra fissata per l’eventuale acquisto. Non sarà solamente il prezzo del riscatto quello ad essere rivisto, ma anche l’ingaggio del francese (di 8 milioni netti). Attualmente gli Spurs contribuiranno in maniera cospicua ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilha messo a segno il colpo a centrocampo: si prepara Tanguy. Obiettivo di mercato di altre italiane (Roma su), ilè riuscito a strappare l’accordo con il club di Londra per il classe ’96. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, il calciatore è costato 500 mila euro di prestito con diritto di riscatto a 32,5 milioni di euro.Tottenham Il Corriere dello Sport, inoltre, precisa che, nel caso in cui ilvolesse riscattare, il club partenopeo potrebbe trattare la cifra fissata per l’eventuale acquisto. Non sarà solamente il prezzo del riscatto quello ad essere rivisto, ma anche l’ingaggio del francese (di 8 milioni netti). Attualmente gli Spurs contribuiranno in maniera cospicua ...

Emanuel72607325 : @AlfredoPedulla Il calcio in Italia viene visto come uno sport. A Napoli come una religione, una sorta di madre che… - m1a9r7c5o : @sscnapoli @victorosimhen9 @MPolitano16 Speriamo che #MatteoSalvini non veda questa foto... potrebbe voler cacciare… - infoitsport : Calcio: Kostic abbraccia la Juve, Simeone verso il Napoli e Vlasic al Toro -