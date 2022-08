“Ho deciso, basta”. Arisa, una scelta choc dopo la delusione: “Rinuncio” (Di giovedì 18 agosto 2022) Arisa in “convalescenza” dopo la storia con Vito Coppola. A Ballando con le Stelle ha incantato tutti in coppia col ballerino. Oltre a vincere l’edizione 2021 i due hanno fatto parlare per la loro frequentazione che è proseguita anche dopo la fine del programma. Poco tempo dopo lo show lo stesso maestro di balli latinoamericani ha dichiarato: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”. Ai detrattori che pronosticavano la fine della relazione per la differenza d’età Vito Coppola ha risposto che l’età è soltanto un numero. Lo stesso ballerino ha rivelato di aver preso una decisione insieme ad Arisa: “Abbiamo deciso di non fare progetti”. I due hanno pensato poi di andare a convivere. Poi però al settimanale Mio lui stesso ha dichiarato: “Io e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022)in “convalescenza”la storia con Vito Coppola. A Ballando con le Stelle ha incantato tutti in coppia col ballerino. Oltre a vincere l’edizione 2021 i due hanno fatto parlare per la loro frequentazione che è proseguita anchela fine del programma. Poco tempolo show lo stesso maestro di balli latinoamericani ha dichiarato: “La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”. Ai detrattori che pronosticavano la fine della relazione per la differenza d’età Vito Coppola ha risposto che l’età è soltanto un numero. Lo stesso ballerino ha rivelato di aver preso una decisione insieme ad: “Abbiamodi non fare progetti”. I due hanno pensato poi di andare a convivere. Poi però al settimanale Mio lui stesso ha dichiarato: “Io e ...

