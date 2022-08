Egitto, incendio in una chiesa copta: decine di morti. Il dolore del Papa (Di giovedì 18 agosto 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco si è detto “profondamente addolorato” per le vittime dell’incendio che quattro giorni fa ha devastato la chiesa copta di Giza, in Egitto. In un telegramma inviato a Tawadros II, Papa di Alessandria e patriarca della Sede di San Marco, Bergoglio ha espresso le sue “condoglianze” e ha assicurato la “vicinanza spirituale ai feriti e a chi è stato colpito da questa tragedia”. “Sua Santità – si conclude il telegramma – affida le vittime e le loro famiglie all’amore misericordioso di Dio onnipotente e invoca su di loro la consolazione e la forza del Signore”. Nel rogo sono morte oltre 40 persone, mentre 14 sono rimaste ferite. Secondo le prime indagini, l’incendio sarebbe avvenuto durante una funzione religiosa che aveva raccolto centinaia ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022) Città del Vaticano –Francesco si è detto “profondamente addolorato” per le vittime dell’che quattro giorni fa ha devastato ladi Giza, in. In un telegramma inviato a Tawadros II,di Alessandria e patriarca della Sede di San Marco, Bergoglio ha espresso le sue “condoglianze” e ha assicurato la “vicinanza spirituale ai feriti e a chi è stato colpito da questa tragedia”. “Sua Santità – si conclude il telegramma – affida le vittime e le loro famiglie all’amore misericordioso di Dio onnipotente e invoca su di loro la consolazione e la forza del Signore”. Nel rogo sono morte oltre 40 persone, mentre 14 sono rimaste ferite. Secondo le prime indagini, l’sarebbe avvenuto durante una funzione religiosa che aveva raccolto centinaia ...

