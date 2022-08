Damiano David e Giorgia Soleri adottano un gatto vittima di maltrattamenti: il primo incontro con Ziggy Stardust (VIDEO) (Di giovedì 18 agosto 2022) Completamente bianco, cieco da un occhio e con un passato di maltrattamenti. Un piccolo micio dell’Oasi felina di Pianoro (BO) è stato adottato. I padroni? Damiano David, frontman dei Maneskin, e la sua fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista. ‘Ziggy Stardust’ il nome scelto per il gatto a causa del colore diverso degli occhi, come il personaggio di David Bowie, avrà una casa e non sarà solo. La coppia, infatti, vive già con altri due mici, e sta documentando sui social i primi giorni di convivenza dei felini. I due si erano avvicinati all’Oasi felina a seguito di un incendio scoppiato nella struttura, causa della morte di otto gatti, a ottobre 2021. Da allora, una prima donazione, poi la promessa di visitare il luogo, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Completamente bianco, cieco da un occhio e con un passato di. Un piccolo micio dell’Oasi felina di Pianoro (BO) è stato adottato. I padroni?, frontman dei Maneskin, e la sua fidanzata, influencer e attivista. ‘’ il nome scelto per ila causa del colore diverso degli occhi, come il personaggio diBowie, avrà una casa e non sarà solo. La coppia, infatti, vive già con altri due mici, e sta documentando sui social i primi giorni di convivenza dei felini. I due si erano avvicinati all’Oasi felina a seguito di un incendio scoppiato nella struttura, causa della morte di otto gatti, a ottobre 2021. Da allora, una prima donazione, poi la promessa di visitare il luogo, di cui ...

